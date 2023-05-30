بوابة الهوايات تنظّم جولات "هاوي" لتفعيل دور المجتمع المحلي وتطوير القطاع

نظّمت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات جودة الحياة؛ عددًا من الجولات التعريفية في كلٍّ من المدينة المنورة وتبوك؛ بهدف تطوير وتفعيل قطاع الهوايات، الذي يشهد نموًّا متزايدًا منذ الإطلاق الرسمي للبوابة في أكتوبر 2022م.