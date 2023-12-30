موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة

وأظهرت إحصائيات، نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، ارتفاعًا ملحوظًا في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في عام 2019 إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم أكثر من 360 ألفًا لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالية إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م، بحسب إحصائيات نشرة سوق العمل؛ نتيجة للإصلاحات الكبيرة، واستراتيجية سوق العمل، والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.