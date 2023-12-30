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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة

وزارات "الطاقة" و"الاتصالات" و"الموارد البشرية" تفوز بجوائز وتُحقِّق منجزات خلال هذا الأسبوع
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وأكد سموه أن الاقتصاد السعودي الأسرع نموًّا على مستوى G20 لعام 2022، بمعدل 8.7% نموًّا في الناتج المحلي، ونموًّا في النتائج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.

واستعرض مجلس الوزراء النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، وأشاد المجلس بما حققته الجهات الحكومية من تقدُّم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م) عاكسة بذلك الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة.

واحتفى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، خلال حفله السنوي 2023، بالمنجزات المتحققة خلال عام 2023، ومن أبرزها افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية، دشنته شركة "لوسيد"، فضلا ًعن اكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة رابغ وجدة للطاقة الشمسية، وإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وإطلاق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، فضلا ًعن 7 مشاريع للطاقة الشمسية. وفاز قطاع الطاقة في فئة أفضل قطاع لعام 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تحقيق السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023، مسجلة بذلك تقدمها 10 مراكز على دول مجموعة العشرين. ويُبرز تقييم المؤشر متانة بنية السعودية في الاتصالات والتقنية، وتوافُر خدماتها، وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وانعكاساتها على جذب الاستثمار في السعودية، ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية.

فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م في محافظة عكار، وقضاء المنية في لبنان. ووزع المشروع "25.000" ربطة خبز يوميًّا على العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.

وقارب مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الـ600 مليون ريال. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية لمساعدة الدول الشقيقة في أزمتها الراهنة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأظهرت إحصائيات، نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، ارتفاعًا ملحوظًا في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في عام 2019 إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم أكثر من 360 ألفًا لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالية إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م، بحسب إحصائيات نشرة سوق العمل؛ نتيجة للإصلاحات الكبيرة، واستراتيجية سوق العمل، والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اكتشافًا محتملاً لإمكانات كبيرة من موارد الذهب، تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة الحالي للذهب. وتعد هذه الاكتشافات دليلاً مهمًّا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية، ودعم التنوع في مصادر الدخل، بما يتوافق مع رؤية 2030، وترسيخ التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي.

موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
فتح القبول للعمل في "الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية وقوات الأمن والحماية"
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
"الموارد البشرية": بدء سرَيان توطين مِهَن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
تمنع بهذه الأماكن.. "الشؤون البلدية" تضع اشتراطات للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
وزارة النقل تُطلِق خدمة "بلاغات".. لرفع مستوى المشاركة والتفاعل
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
4 منشآت صحية في السعودية تنجح في إحراز لقب "مستشفى صديق للطفل"
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
المملكة تنال شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية من "الصحة العالمية"
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
بحضور "الخريف" و"الجاسر".. "ندلب" يحتفي بمنجزات 2023 ويكرّم الجهات المميزة في حفله السنوي
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
العثور على جثتي السعودي والكويتي المفقودين في العراق
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
الميزان التجاري السعودي يحقّق فائضًا للشهر الـ 38 على التوالي
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
"معادن" تعلن عن اكتشافٍ محتمل لإمكانات كبيرة من الذهب بطول 125 كم
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
"موانئ" توقّع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمار يتجاوز مليار ريال
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
مصر .. تفاصيل المقترح المؤلف من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
الأطراف المتحاربة في اليمن تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
أول ظهور له خارج السودان منذ اندلاع الحرب.. قائد "الدعم السريع" يلتقي الرئيس الأوغندي
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
واشنطن : إسقاط 12 مسيرة انتحارية و5 صواريخ أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
الحزمة الأخيرة المتاحة.. واشنطن تفرج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
السلطات الإيرانية تعدم 4 مدانين على صلة بالموساد وتكشف خيوط جريمتهم
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
مقتل 11 قياديًا بـ"الثوري الإيراني" في ضربة إسرائيلية لمطار دمشق وإصابة "رشيد"
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
"أبطال آسيا" .. مواجهة سعودية خالصة بين النصر والفيحاء .. والهلال والاتحاد يصطدمان بـ سباهان ونافباخور
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
بيان "موسم الرياض": عدم الالتزام بالأنظمة سبب إلغاء مباراة السوبر التركي.. ونعتز بعلاقاتنا مع الأشقاء
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
في نسختها الرابعة.. الرياض تستضيف السـوبر الإيطالي
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
بثنائية "البليهي" و"ميتروفيتش".. الهلال ينجو من "مقصلة" الفيحاء.. في الوقت القاتل
موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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موجز "سبق" الأسبوعي: خطاب ملكي في "الشورى".. و15 قرارًا لـ"الوزراء".. و600 مليون ريال الدعم السعودي لغزة
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