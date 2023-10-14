أمطارٌ رعديّة بـ 3 مناطق.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق: جازان وعسير والباحة؛ تمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرّمة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المناطق نفسها.
وأضاف المركز، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 42 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 12 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في جدة 95%.