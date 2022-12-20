4 درجات مئوية فقط.. القريات تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.