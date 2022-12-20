4 درجات مئوية فقط.. القريات تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، ينبع والقنفذة 32، جدة وجازان 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ4 درجات مئوية، تليها طريف 5 مئوية، وأبها 6 مئوية، ثم حائل والباحة وعرعر وسكاكا 7 درجات، وبريدة والطائف وحفر الباطن ورفحاء والمجمعة 8 درجات.
وسجلت الباحة وطريف وجدة والدمام وبريدة وعرعر وجازان وحفر الباطن أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.