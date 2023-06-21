لليوم الثالث.. برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج يواصل الترحيب بضيوف الملك

ويهدف البرنامج إلى تقديم صورة جلية للوعي الإسلامي الوسطي المعتدل، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة، ووقوف المستضافين على ما تبذله المملكة من جهود في خدمة القرآن الكريم والحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة لأعداد كبيرة من المسلمين المؤثرين في مجتمعاتهم.