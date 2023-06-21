لليوم الثالث.. برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج يواصل الترحيب بضيوف الملك

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استقبال ضيوف البرنامج في مقر استضافتهم في مكة المكرمة.
وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة 656 حاجاً وحاجةً من 51 دولة حول العالم يمثلون أولى الدفعات التي وصلت، وفق منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها الوزارة للضيوف؛ لكي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم صورة جلية للوعي الإسلامي الوسطي المعتدل، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة، ووقوف المستضافين على ما تبذله المملكة من جهود في خدمة القرآن الكريم والحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة لأعداد كبيرة من المسلمين المؤثرين في مجتمعاتهم.
ويستهدف شمولية أكبر عدد من المستضافين لأداء مناسك الحج ممن لم يسبق لهم الحج في مختلف دول العالم؛ تجسيداً لرسالة البرنامج، حيث تحرص الوزارة على تعزيز قيم الأخوة الإسلامية بين المستضافين من خلال اللقاءات العلمية والثقافية التي تنفذها اللجان العاملة في البرنامج.