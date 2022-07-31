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صور رادارات الطقس.. السحب الممطرة ما زالت حاضرة بالرياض و5 مناطق أخرى

المركز الوطني للأرصاد: مصحوبة برياح نشطة السرعة على أجزاء من تلك المناطق
صور رادارات الطقس.. السحب الممطرة ما زالت حاضرة بالرياض و5 مناطق أخرى
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نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، صور رادارات الطقس، والتي توضّح استمرار وجود #السحب_الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية ونجران وجازان وعسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق: نجران، وعسير، وجازان، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حالة الطقس
الأرصاد

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