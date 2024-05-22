مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح بزراعة دعامة دماغية لإنهاء معاناة خمسينية استمرت 4 سنوات مع طنين الأذن

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عبر فريق طبي متخصص، من إجراء عملية، لإنهاء شكوى مريضة في العقد الخامس من العمر، مع مضاعفات طنين الأذن النابض المزمن، والذي تسبب لها في أعباء "نفسية" وحرج اجتماعي كبير على مدار 4 سنوات، نتيجة عدم القدرة على التواصل مع الاخرين، إذ كانت تشعر بتداخل أصوات الطنين مع حديث من حولها، بالإضافة إلى الصداع الشديد وصعوبات أثناء النوم. ذكر ذلك الدكتور حسام الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد والزمالة الكندية في جراحة المخ والأعصاب وقسطرة وجراحة الأوعية الدماغية.