سفير أذربيجان يبحث مع "عبدالله بن سعود" الفرص السياحية والثقافية لخدمة مصالح البلدين

التقى رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد سفير جمهورية أذربيجان السيد شاهين عبداللاييف، وذلك إثر زيارة قام بها السفير شاهين للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجالس القطاعية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتناول اللقاء تكثيف الزيارات السياحية والتجارية والحملات التسويقية والثقافية بين البلدين، والعمل على تنظيم رحلات تعريفية لأصحاب الأعمال السعوديين، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من مجلس السياحة والثقافة لدراسة الفرص السياحية والثقافية التي تخدم مصالح البلدين.