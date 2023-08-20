"المرور": 6000 ريال غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسية أثناء توقفها

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها تصل إلى 6000 ريال.
من جانبها، أعلنت شركة تطوير الخدمات للنقل "رافد" عن فتح باب التسجيل عبر نظام نور في خدمة النقل المدرسي للمستجدين بالصف الأول الابتدائي في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن التسجيل لخدمات النقل المدرسي فقط لطلاب الصف الأول ومغلق على جميع المراحل، وفي حال فتح التسجيل لباقي المراحل سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للنقل على الطلاب والطالبات ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت المرخصة.