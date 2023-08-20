"المرور": 6000 ريال غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسية أثناء توقفها

من جانبها، أعلنت شركة تطوير الخدمات للنقل "رافد" عن فتح باب التسجيل عبر نظام نور في خدمة النقل المدرسي‬⁩ للمستجدين بالصف الأول الابتدائي في جميع مناطق المملكة.