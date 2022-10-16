طقس بداية الأسبوع: سماء غائمة بهذه المناطق وسحب رعدية ممطرة بأخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة مع نشاطٍ في الرياح السطحية؛ قد يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق: الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.