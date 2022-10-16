طقس بداية الأسبوع: سماء غائمة بهذه المناطق وسحب رعدية ممطرة بأخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة مع نشاطٍ في الرياح السطحية؛ قد يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق: الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 24 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.