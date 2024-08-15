جامعة حائل تقبل 11370 متقدمًا.. وأمير المنطقة يثني على جهود فريق العمل

يذكر أنّ القبول السنوي بجامعة حائل للعام الدراسي 1446هـ، سجّل رضا تامًّا بين أوساط خريجي وخريجات الثانوية العامة بحائل، بعد أن سجل قلقًا من نتائج القبول في الفرز الأول، وذلك بعد ما تمّ تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم قبول عدد من الطلبة خريجي الثانوية العامة من منطقة حائل، وأن النسبة الكبرى في الفرز الأول كانت من الطلبة خارج منطقة حائل، إلا أنه وبعد إعلان الجامعة لقائمة احتوت على مواعيد سبع مراحل للفرز لقبول الطلبة فيها، وذلك وفق اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ النسبة الموزونة للمتقدمين من داخل وخارج منطقة حائل على حدّ سواء، ووفقًا لتوفر المقاعد.