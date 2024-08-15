جامعة حائل تقبل 11370 متقدمًا.. وأمير المنطقة يثني على جهود فريق العمل

أكّد رئيس جامعة حائل المُكلّف الدكتور زيد مهلهل الشمري، أن الجامعة استوعبت جميع المتقدمين الراغبين للدراسة بها للعام المقبل من الخريجين من الثانوية العامة البالغ عددهم 11370 طالبًا وطالبة حتى أمس الأربعاء 10-2-1446هـ.
وتفصيلًا: جاء ذلك في ردٍّ لـ"الشمري" على سؤال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عن القبول السنوي في الجامعة لهذا العام خلال إحدى المناسبات في المنطقة، أمس الأربعاء، مثمنًا للجامعة هذا الجهد بعبارة "نشكر الجامعة على القبول.. شكرًا لجامعتنا".
ويؤكّد حديث رئيس جامعة حائل المُكلّف لأمير المنطقة، أن الجامعة قبلت حتى نسبة موزونة 60%، وهي النسبة الدنيا التي أتاحتْها الجامعة للمنافسة على مقاعدها خلال التقديم الإلكتروني من 1-7-2024م وحتى 4-7-2024م عبر بوابة القبول على موقع الجامعة.
يذكر أنّ القبول السنوي بجامعة حائل للعام الدراسي 1446هـ، سجّل رضا تامًّا بين أوساط خريجي وخريجات الثانوية العامة بحائل، بعد أن سجل قلقًا من نتائج القبول في الفرز الأول، وذلك بعد ما تمّ تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم قبول عدد من الطلبة خريجي الثانوية العامة من منطقة حائل، وأن النسبة الكبرى في الفرز الأول كانت من الطلبة خارج منطقة حائل، إلا أنه وبعد إعلان الجامعة لقائمة احتوت على مواعيد سبع مراحل للفرز لقبول الطلبة فيها، وذلك وفق اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ النسبة الموزونة للمتقدمين من داخل وخارج منطقة حائل على حدّ سواء، ووفقًا لتوفر المقاعد.
وأكّدت جامعة حائل في بيان لها بتاريخ 13 يوليو 2024، أنها طبّقت في القبول السنوي للعام المقبل 1446هـ عدالة المنافسة في الفرز بين المتقدمين والمتقدمات، واستيعاب أكبر قدر منهم؛ مما يضمن، بحسب البيان، أنّ قبول الطلبة في التخصصات أو المسارات من الفرز الأول وحتى آخر فرز إضافي يتمّ على أقلّ نسبة موزونة للطالب أو الطالبة يتم آليًّا دون تدخل يدوي، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس الجامعة المكلف وعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله جمعان الزهراني، والذي استخدم بها الأخير ﻧظﺎمًا إلكترونيًّا آﻟيًّا ﻣطورًا ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ إﺟراءات اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﺎمعة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳثة.
يُذكر أن جامعة حائل لم تعلن النسب الموزونة الدنيا التي تم قبولها في تخصصات الجامعة المختلفة، واكتفت بعرض المقبول عند دخوله على حسابه ببوابة القبول، وهو الأمر الذي أعطاها خصوصية في ذلك.
وأتاحت الجامعةُ منصةَ "تراسل" لاستقبال جميع الطلبات المتعلقة في القبول أولًا بأول، وتخصيص فريق لذلك؛ لتفريغ مرفقات ومستندات الطلبات عبر المنصة، قبل فهرستها لتقديمها للجنة المُشكَّلة؛ لدراستها والبتّ فيها قبل بداية الدراسة الأحد المقبل.
وكانت الجامعة قد أجرت الفرز بجميع مراحله على "56146" متقدمًا ومتقدمة؛ منهم 26066 متقدمًا يمثلون 46% و30079 متقدمة يمثلن 54%؛ وذلك بحسب إحصائية نشرتها الجامعة عبر حسابها على منصة "X".
وجاءت أعداد المتقدمين وفق النسب الموزونة "30% للشهادة الثانوية 30% لاختبار القدرات و40% لاختبار التحصيلي" كالتالي:
- من 90 إلى 100% "4243 متقدمًا ومتقدمة".
- من 85% إلى 90% "4314 متقدمًا ومتقدمة"
- من 80% إلى 85% "7090 متقدمًا ومتقدمة"
- من 75% إلى 80% "10307 متقدمين ومتقدمات"
- من 70% إلى 75% "12938 متقدمًا ومتقدمة"
- من 65% إلى 70% "11852 متقدمًا ومتقدمة"
- من 60% إلى 65% "5402 متقدم ومتقدمة"