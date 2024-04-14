"إغاثي الملك" حول العالم: سلال غذائية بالسودان.. وخدمات صحية باليمن ولبنان

وراجع عيادة الباطنية 3.761 مريضًا، وعيادة الطوارئ 4.860 حالة، وعيادة الوبائيات 1.277 مريضًا، وعيادة الأطفال 632 طفلاً، واستفاد من الفريق الطبي المتنقل 769 فردًا، وراجع قسم الصحة الإنجابية 1.099 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 206 مستفيدين، والتحصين 114 فردًا، وقسم التوليد 37 فردًا، وقسم الجراحة والتضميد 370 مصابًا، وقسم الإحالة الطبية 50 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 2.713 فردًا.