"إغاثي الملك" حول العالم: سلال غذائية بالسودان.. وخدمات صحية باليمن ولبنان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.930 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والنازحة في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 12.236 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
فيما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 15.888 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2024 م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الباطنية 3.761 مريضًا، وعيادة الطوارئ 4.860 حالة، وعيادة الوبائيات 1.277 مريضًا، وعيادة الأطفال 632 طفلاً، واستفاد من الفريق الطبي المتنقل 769 فردًا، وراجع قسم الصحة الإنجابية 1.099 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 206 مستفيدين، والتحصين 114 فردًا، وقسم التوليد 37 فردًا، وقسم الجراحة والتضميد 370 مصابًا، وقسم الإحالة الطبية 50 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 2.713 فردًا.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 4.993 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ12.947 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 3.277 حالة، واستقبل قسم نقل الدم 9 أفراد، وقسم تخطيط القلب 4 مستفيدين، إلى جانب إجراء صيانة واحدة لإعادة تأهيل العيادات.
وفي سياق متصل، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال شهر فبراير 2024 م في محافظة حجة ضخ 36.207.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 3.194.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 237 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 290.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 290.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
كما واصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية؛ إذ جرى خلال شهر مارس 2024م استقبال 3.422 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية، قُدمت لهم 6.128 خدمة. وتوزعت الخدمات ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية. وبلغت نسبة الذكور 38% والإناث 62%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 86%، والمقيمين 14% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لتقديم المساعدات للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات؛ للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.