ماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لك

قدم مستشفى حراء العام، عضوُ التجمع الصحي بمكة المكرمة، توصياتِه حال الإصابة بخدش أو جرح أثناء التعامل مع الأضحية.
وأوضح المستشفى، عبر حسابه على "تويتر"، أنه في حال الإصابة بخدش أو جرح أثناء التعامل مع الأضحية؛ يجب "تنظيف الجرح عن طريق غسله باستخدام الماء فقط، وإيقاف النزيف".
وأضاف: "إن لم يتوقف فيجب وضع ضمادة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح واماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لكلضغط عليه حتى يتوقف".
وأردف: "غيّر الضمادة أو اللاصق مرة واحدة على الأقل في اليوم، أو عندما تصبح رطبة".