ماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لك

وأضاف: "إن لم يتوقف فيجب وضع ضمادة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح واماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لكلضغط عليه حتى يتوقف".