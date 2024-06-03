"السديس" يُشيد بجهود الجامعة الإسلامية في ترسيخ الإسلام الحق ومنهج الوسطية والاعتدال

الْتقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيسَ الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلا، وهنّأه بموافقة المقام السامي على رئاسته للجامعة.
وأشاد رئيس الشؤون الدينية خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها الجامعة الإسلامية في ترسيخ الإسلام الحق ومنهج الوسطية والاعتدال، وتكريس التسامح والتعايش الحضاري؛ مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين الرئاسة الدينية والجامعة الإسلامية؛ لتحقيق المزيد من التميز والتطوير، وتقديم أفضل الخدمات الدينية للحرمين الشريفين؛ لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي، ورسالته الوسطية عالميًّا؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
وأكد السديس أهمية تفعيل اللقاءات بين المنسوبين، وتجديد مذكرة التفاهم بين الرئاسة والجامعة في عدد من التخصصات، وفي مقدمتها: الترجمة الفورية، والاستعانة بأبناء الجامعة لترجمة الدروس والمواعظ والإرشادات، والمشاركة في التوجيه والحسبة والأعمال التطوعية؛ لإفادة زائري المسجد النبوي الشريف وإثرائهم.
وأشار إلى حرص الرئاسة على تعضيد الشراكة في المهام الدينية مع الجامعة؛ استشعارًا للمسؤولية العظيمة التي خُصت بها المملكة العربية السعودية من رعاية وإعمار الحرمين الشريفين دينيًّا، والوصول لمستهدفات الحرمين الدينية عالميًّا، وتحقيق الأثر الإيجابي في نفوس القاصدين والزائرين.
وتم خلال اللقاء بحثُ العناية بالدورات التدريبية الإثرائية، وتطوير المنظومة الدينية، وتطوير برنامج إجابة السائلين، من خلال مشاركة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس الشرعيين بالجامعة، وإثراء الدروس العلمية.
وتعد الجامعة الإسلامية رافدًا تعليميًّا دينيًّا مهمًّا بمدينة المصطفى ﷺ والعالم أجمع؛ لتعليم أبناء المسلمين، وتبليغ رسالة الإسلام الحقَ إلى العالم بالحكمة والموعظة الحسنة، عن طريق الدعوة والتعليم الجامعي، وغرس الروح الإسلامية وتنميتها في حياة الفرد والمجتمع، وإعداد البحوث العلمية وترجمتها ونشرها.
من جهته عبّر رئيس الجامعة الإسلامية، الدكتور صالح بن علي العقلا، عن شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية على زيارته الكريمة وتهنئته؛ مؤكدًا أن الجامعة الإسلامية حريصة على التناغم والتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية؛ لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي ورسالته؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.