"السديس" يُشيد بجهود الجامعة الإسلامية في ترسيخ الإسلام الحق ومنهج الوسطية والاعتدال

وأشار إلى حرص الرئاسة على تعضيد الشراكة في المهام الدينية مع الجامعة؛ استشعارًا للمسؤولية العظيمة التي خُصت بها المملكة العربية السعودية من رعاية وإعمار الحرمين الشريفين دينيًّا، والوصول لمستهدفات الحرمين الدينية عالميًّا، وتحقيق الأثر الإيجابي في نفوس القاصدين والزائرين.