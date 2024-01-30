"ضباب كثيف".. "الأرصاد" يُصدر 5 إنذارات حمراء لعدة مناطق

وفي التفاصيل، نبّه المركز من أن الحالة ستشمل منطقة جازان، وبالتحديد محافظات "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب"، من الساعة 19:00 وينتهي في الساعة 10:00 من يوم غد الأربعاء، مصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.