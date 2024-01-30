"ضباب كثيف".. "الأرصاد" يُصدر 5 إنذارات حمراء لعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الماضية 5 إنذارات باللون الأحمر، وسادس "برتقالي"، حيث شملت عدة مناطق للتنبيه من حالتي "ضباب" و"ضباب كثيف".
وفي التفاصيل، نبّه المركز من أن الحالة ستشمل منطقة جازان، وبالتحديد محافظات "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب"، من الساعة 19:00 وينتهي في الساعة 10:00 من يوم غد الأربعاء، مصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.
كما نبّه المركز من الضباب الكثيف على منطقة عسير في محافظات "أبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب"، وكذلك في محافظات "النماص وبلقرن وتنومة"، وذلك من الساعة 19:00 وينتهي في الساعة 10:00 من يوم غد الأربعاء، مصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تشمل منطقة الباحة في محافظات "الباحة وعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن"، من الساعة 19:00 وينتهي في الساعة 10:00 من يوم غد الأربعاء، مصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.
وأوضح المركز أن "الضباب الكثيف" سيكون على منطقة مكة المكرمة في محافظتي "الشفا وميسان"، من الساعة 19:00 وينتهي في الساعة 10:00 من يوم غد الأربعاء، مصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.
في سياق متصل، أصدر المركز الإنذار البرتقالي على منطقة مكة المكرمة في محافظات "أضم والطائف والهدا" منبهًا من ضباب مصحوب بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 - 3 كم، من الساعة 23:00 وينتهي في الساعة 9:00 من يوم غد الأربعاء.