"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 125 طن تمور لغينيا الاستوائية وألبانيا وبنغلاديش

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.