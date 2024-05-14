"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 125 طن تمور لغينيا الاستوائية وألبانيا وبنغلاديش

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غينيا الاستوائية المتضمنة 25 طنًّا من التمور، لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غينيا الاستوائية الشيخ خوان زكريا أوندو؛ وذلك في العاصمة مالابو.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.
من جهة ثانية، سلّم المركز أمس، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا البالغة 25 طنًّا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، لرئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، بحضور فريق من المركز؛ وذلك في العاصمة تيرانا.
وتأتي هذه الهدية ضِمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.
إلى ذلك، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش الشعبية البالغة 75 طنًّا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، بحضور من الجانب البنغلاديشي: ممثل وزارة الخارجية أنيك داس، وممثل وزارة الداخلية محمد محبوب العلم، وممثل إدارة الكوارث والإغاثة أنجان، وفريق من المركز؛ وذلك في العاصمة دكا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.
على صعيد آخر، دشن المركز أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لاستئصال أورام النساء، والمشروع الطبي التطوعي للجراحات الطبية المتخصصة للأطفال في مدينة بنجول بجمهورية غامبيا، بمشاركة 10 متطوعين من مختلف التخصصات.
وسيجري خلال الحملة تنفيذُ كشوفات طبية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية المتخصصة للمرضى من ذوي الدخل المحدود.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.