"الأرصاد" تدشن مركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي

وتضمنت فعاليات تدشين المركز، إطلاق حزمة من الخدمات التفاعلية للمستفيدين، تشمل خدمة "واتساب" التفاعلية، التي سيقدم المركز من خلالها خدمات متعددة يستفيد منها المشتركون، وتشمل حالة الطقس اليومية، والإنذار المبكر، وأخبار المركز، والبرامج التوعوية، والنشرات الخاصة، بالإضافة إلى المعلومات المناخية.