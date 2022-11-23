"العقيلي" لـ"سبق": إنشاء مراكز بحوث انتقالية ومراكز ابتكار وريادة أعمال خلال الفترة المقبلة

وأردف وكيل وزارة التعليم: سوف نستثمر في هذه المبادرة في تحويل مجموعة من الأفكار الموجودة لدى الجامعات إلى منتجات وقيم اقتصادية، كما سيكون من ضمن المبادرة إنشاء مراكز بحوث انتقالية ومراكز ابتكار وريادة أعمال سيتم إنشاؤها بإذن الله في الفترة المقبلة، متوقعًا في هذا الصدد أن يكون هناك حراك كبير جدًا بين الجامعات وبين القطاعات التنموية المختلفة، ونتوقع أن يعقد هذا المؤتمر كل عامين ويعرض من خلاله منتجات مما تم الحديث عنه اليوم.