"العقيلي" لـ"سبق": إنشاء مراكز بحوث انتقالية ومراكز ابتكار وريادة أعمال خلال الفترة المقبلة

كشف وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، عن الاستثمار في مبادرة "شراكات البحث والابتكار" في تحويل مجموعة من الأفكار الموجودة لدى الجامعات إلى منتجات وقيم اقتصادية.
وأشار في تصريحه لـ"سبق"، إلى أنه سيكون من ضمن المبادرة التي أطلقها وزير التعليم اليوم كمبادرة وطنية تهدف إلى ربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولاً للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية، إنشاء مراكز بحوث انتقالية ومراكز ابتكار وريادة أعمال خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الدكتور العقيلي لـ"سبق"، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة صباح اليوم تحت عنوان: "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، بفندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، بمشاركة 150 من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، عن ثقته بأن يكون هناك تعاون خلال الفترة القادمة بين الجامعات والجهات على تحويل كثير من النتاج الفكري والابتكاري إلى قيم اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتحقيق المستهدفات التنموية في المملكة.
وأضاف: مؤتمر الشراكات المستدامة يعد الأول من نوعه الذي يقدم جانبًا جديدًا من الجامعات وهو الجانب البحثي والابتكاري والقدرات البحثية الموجود لدينا بالجامعات.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر يأتي كمنصة للتعاون بين الجهات. وقال "نريد من القطاعات الخاصة أن تكون موجودة اليوم لتتعرف على قدرات الجامعات والبنية التحتية لديهم ، ونتأكد أن يكون بينهم عمل مشترك".
وأبان أن وزارة التعليم أطلقت مبادرة شراكات البحث والابتكار التي ترتكز على الشراكات بين الجامعات والقطاعات الوطنية والتنموية، والمراكز الابتكارية ونقل التقنية، ومراكز البحوث الانتقالية، لتحفيز العمل المشترك بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأردف وكيل وزارة التعليم: سوف نستثمر في هذه المبادرة في تحويل مجموعة من الأفكار الموجودة لدى الجامعات إلى منتجات وقيم اقتصادية، كما سيكون من ضمن المبادرة إنشاء مراكز بحوث انتقالية ومراكز ابتكار وريادة أعمال سيتم إنشاؤها بإذن الله في الفترة المقبلة، متوقعًا في هذا الصدد أن يكون هناك حراك كبير جدًا بين الجامعات وبين القطاعات التنموية المختلفة، ونتوقع أن يعقد هذا المؤتمر كل عامين ويعرض من خلاله منتجات مما تم الحديث عنه اليوم.
كما لفت وكيل وزارة التعليم إلى توقيع عددٍ من المبادرات والشراكات لإنشاء شركات ناشئة بين مجموعة من الجامعات ومجموعة من الجامعات وتوقيع أكثر من 40 اتفاقية تعاون بين الجامعات وبين جهات مختلفة في المجالات البحثية والابتكارية.
ويُقام مؤتمر الشراكات المستدامة بفندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض لمدة يومين؛ ويهدف إلى إظهار أهمية البحث العلمي والابتكار، وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، إضافةً إلى تحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي، وتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية، وربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وكذلك التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، وخلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية.
وتوقّع على هامش المؤتمر العديد من الشراكات والاتفاقيات وتقام 40 ورشة عمل تدريبية متخصصة في البحث والابتكار، و25 جلسة حوارية بالإضافة إلى استعراض 220 اختراعًا علميًا من خلال معرض "التقنيات والابتكارات الواعدة" لأبناء الوطن خريجي الجامعات السعودية.