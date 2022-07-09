"الصحة": دعم حاج ألماني بكبسولة لتنظيم ضربات القلب

نجحت "الصحة" في إنقاذ حياة حاج ألماني، بعد توقف قلبه لمدة 17 ثانية.
وأوضحت الوزارة أن الكوادر الطبية في مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الحاج، الذي تعرض لأزمة قلبية، وتم دعم قلب الحاج الألماني، بـ"الكبسولة القلبية"، لتنظيم ضربات القلب.
وأشارت "الصحة" إلى أن المدينة الطبية بدأت في توفير الكبسولة القلبية خلال السنوات الأخيرة لعلاج حالات القلب التي تستدعي تركيبها؛ مبينة أن فريق القسطرة الكهربائية ونظم القلب في مركز القلب، يقوم بزراعة منظم ضربات القلب، وهو عبارة عن كبسولة صغيرة بدون كيابل أو أسلاك، تتم زراعتها في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلب تداخلية.
وهذا المنظم يعمل على تنظيم ضربات القلب وتفادي حدوث تباطؤ في ضربات القلب وتفادي حدوث توقف للقلب.
وتعتبر تكلفة الكبسولة القلبية عالية؛ فيما تقدّمها الصحة للمرضى من ضيوف الرحمن بالمجان.