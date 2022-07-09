"الصحة": دعم حاج ألماني بكبسولة لتنظيم ضربات القلب

وأشارت "الصحة" إلى أن المدينة الطبية بدأت في توفير الكبسولة القلبية خلال السنوات الأخيرة لعلاج حالات القلب التي تستدعي تركيبها؛ مبينة أن فريق القسطرة الكهربائية ونظم القلب في مركز القلب، يقوم بزراعة منظم ضربات القلب، وهو عبارة عن كبسولة صغيرة بدون كيابل أو أسلاك، تتم زراعتها في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلب تداخلية.