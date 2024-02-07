"السديس": بلادنا مصونة محروسة وستظل منصورة بفضل الله ثم أبطالنا الأشاوس

وأضاف: منذ أن أشرقت شمس هذه الشريعة الغرّاء ظللت الكون بأمنٍ وارفٍ، وأمانٍ سابغ المعاطف، ولقد كان الأمن أول دعوة دعا بها خليل الرحمن إبراهيم -عليه السلام- مستشهدًا بقوله تعالى: {رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ}، فقدّم الأمن على الرزق، بل جعله قرين التوحيد في دعائه {رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ}.