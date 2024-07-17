"دار وإعمار" تفتتح مركز مبيعات متكاملًا بالرياض لعرض مشاريعها في المنطقة الوسطى

أعلنت "دار وإعمار" الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة؛ عن افتتاح مركز مبيعات جديد لها في الرياض، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م.
يهدف المركز إلى تقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة في المنطقة الوسطى، وسيتم من خلاله عرض مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مشروع "سرايا الفرسان" السكني في ضاحية الفرسان، حيث يوفر المركز تقنيات حديثة تسهل على العملاء التعرف على المشاريع، أبرزها مجسم ثلاثي الأبعاد، وشاشات تفاعلية تقدم معلومات متنوعة عن المشاريع ومميزاتها للزوار، كما سيتواجد فريق مبيعات متخصص للإجابة على استفسارات العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أسامة الخنيزي، قائلاً: "يسعدنا افتتاح مركز المبيعات الجديد في الرياض، والذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في المنطقة الوسطى. وأضاف: نؤمن بأن هذا المركز سيسهم في تعزيز التواصل مع عملائنا وتسهيل عملية اختيارهم للوحدة السكنية التي تناسب احتياجاتهم."
ويتابع الخنيزي: "نتطلع من خلال مركز المبيعات الجديد إلى بناء علاقات قوية مع عملائنا وتقديم تجربة استثنائية لهم، ونحن على ثقة بأن التقنيات الحديثة التي يوفرها المركز ستساعدهم في اتخاذ قراراتهم بكل سهولة ويسر."
الجدير بالذكر أن "دار وإعمار" تعمل على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة في الرياض تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع، أبرزها: مشروع "سرايا الفرسان" الذي يوفر وحدات سكنية صُممت بطابعٍ عصري وحداثة معمارية، ومشروع "سرايا النرجس" الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب الرياض الجديدة، ومشروع "سرايا الجوان" الذي يوفر خيارات سكنية ذات جودة عالية، وأسلوب حياة مميز.