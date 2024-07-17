"دار وإعمار" تفتتح مركز مبيعات متكاملًا بالرياض لعرض مشاريعها في المنطقة الوسطى

يهدف المركز إلى تقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة في المنطقة الوسطى، وسيتم من خلاله عرض مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مشروع "سرايا الفرسان" السكني في ضاحية الفرسان، حيث يوفر المركز تقنيات حديثة تسهل على العملاء التعرف على المشاريع، أبرزها مجسم ثلاثي الأبعاد، وشاشات تفاعلية تقدم معلومات متنوعة عن المشاريع ومميزاتها للزوار، كما سيتواجد فريق مبيعات متخصص للإجابة على استفسارات العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.