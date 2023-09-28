محليات

إيقاف ثم إحالة.. القبض على مقيمَين باكستانيين لترويجهما "الشبو" في جازان

فيما يهيب الأمن للإبلاغ عما يتوافر من معلومات عن أي نشاط ذي صلة
إيقاف ثم إحالة.. القبض على مقيمَين باكستانيين لترويجهما "الشبو" في جازان

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة البلاغات بسرية تامة.

جازان
الأمن العام
مادة الميثامفيتامين المخدر

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