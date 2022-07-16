"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في الرؤية على نجران وجازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.