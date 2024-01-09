"الربيعة": "الحج والعمرة" تدعم الحلول التقنية المبتكرة لخدمة الحجاج.. ويعلن عن جوائز لرواد الأعمال

وأفاد بأن رواد الأعمال مُبدعون دائمًا وتسعى وزارة الحج والعمرة لإتاحة الخدمات عبر تطبيق نسك ودعمهم بكل ما يحتاجون لإيصال خدماتهم للحاج، حيث تم إطلاق منصة نسك أعمال التي تقدم خدماتها الاستشارية وبرامج الدعم إلى المبتكرون والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة ومقدمي خدمات التطبيقات (ATPs) والمطورين، وكذلك القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أنه في حال توفر الفكرة ونقص البيانات لدى رائد الأعمال فإن منصة "نسك الأعمال" توفر قاعدة بيانات تتيح لهم إمكانية رفع طلب بيانات معينة من المنصة لتطوير منصاتهم الخاصة.