"المواصفات" تبحث التحديات والحلول مع وفد من الشركات الصناعية الكبرى

وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والشركات التالية: "صدارة للكيميائيات، معادن للفوسفات، معادن للألمنيوم، التصنيع، الصحراء العالمية للبتروكمياويات"، بما يحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي بين كل الجهات، لرفع التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات الصناعية الوطنية نحو تحقيق مستهدفات مستقبل الصناعة والتعدين في المملكة.