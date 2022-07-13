وكالة لشؤون التوجيهية النسائية بالحرم تدشّن الشاشة الذكية الرقمية

وأثنت "اللهيبي" على الدعم الذي حظيت به الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية من قبل الوكيل المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية "الرجالية" ماجد السعيدي؛ لتعاونه في جلب الشاشة وإضافة المحتوى فيها.