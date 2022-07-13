وكالة لشؤون التوجيهية النسائية بالحرم تدشّن الشاشة الذكية الرقمية

دشّنت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد النسائي الشاشة الذكية الرقمية، والتي تضم عددًا من الباركوردات المزودة بمطبوعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية سلمى بنت منيع اللهيبي: هذه الشاشات تسهّل على القاصدات تصفّح الكتب التي يحتاجون إليها بكل يسر.
وأثنت "اللهيبي" على الدعم الذي حظيت به الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية من قبل الوكيل المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية "الرجالية" ماجد السعيدي؛ لتعاونه في جلب الشاشة وإضافة المحتوى فيها.