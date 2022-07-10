"وزارة الحج": تقنيات حديثة لمراقبة عمليات التفويج والنقل للحجاج على مدار الساعة

وتنفذ الوزارة العديد من البرامج المتنوعة ضمن عمليات التفويج في كل مراحلها منذ وصول الحاج وحتى مغادرته، من خلال مراقبة ومتابعة أعمال التفويج، والاستفادة من نتائج تلك المؤشرات لمعرفة الوضع الحالي والتدخل المباشر للمعالجة لتحقيق المستهدفات المنشودة من خطط التفويج المعتمدة في كل مراحلها، ومن أجل تجويد منظومة التفويج والتأكد من سلامة التخطيط وخط سير العمليات.