أسرة "تعليم الشرقية" تقدم التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل حسن هاشم الشعلة بمحافظة القطيف

وأوضح المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي وجّهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة، ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.