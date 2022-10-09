أسرة "تعليم الشرقية" تقدم التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل حسن هاشم الشعلة بمحافظة القطيف

تتقدم أسرة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل حسن هاشم الشعلة بمحافظة القطيف؛ بعد وفاته في حافلة نقل خاصة ظهر اليوم الأحد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة التأكد من عدم وجود أي طالب داخلها.
وأوضح المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي وجّهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة، ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأعرب "الباحص" عن تعازي أسرة تعليم الشرقية كافة وحزنها الشديد لوفاة الطفل "حسن"، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم.