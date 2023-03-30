عقب اجتياز عملية التقييم والنجاح في تطبيق المعايير المعتمدة.. جراحات السمنة بتخصصي الطائف يحصل على اعتماد الفئة A

حقّق قسم جراحات السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، شهادة اعتماد من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بوزارة الصحة، عقب اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة، والنجاح في تطبيق المعايير المعتمدة في وزارة الصحة، والتي على إثرها جرى منح شهادة الاعتماد كمركز متخصص لجراحات السمنة من الفئة A ولمدة سنة.
وتعتبر الفئة A أعلى فئة في الاعتماد والتصنيف؛ وذلك لما تقوم عليه من معايير صارمة، بدءًا من الكفاءات الطبية في القسم، وكذلك عدد ونوعية الجراحات التي أجريت بالمركز، بالتعاون مع جميع التخصصات الطبية المساعدة، التي قد يحتاجها مريض السمنة المفرطة، من تخدير وعناية مركزة وأمراض القلب والصدر والعلاج النفسي، وتغذية علاجية وأشعة تداخلية وجهاز هضمي وغدد صماء، وعلاج طبيعي، واختصاصيين اجتماعيين.
جدير بالذكر أن قسم جراحات السمنة أجرى خلال العام المنصرم 455 عملية جراحة سمنة مفرطة مختلفة، بتقنية المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح البطن، سواء تكميم معدة أو عمليات تحويل المسار، بالإضافة إلى عمليات مراجعة لجراحات سمنة سابقة.