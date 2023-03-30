عقب اجتياز عملية التقييم والنجاح في تطبيق المعايير المعتمدة.. جراحات السمنة بتخصصي الطائف يحصل على اعتماد الفئة A

وتعتبر الفئة A أعلى فئة في الاعتماد والتصنيف؛ وذلك لما تقوم عليه من معايير صارمة، بدءًا من الكفاءات الطبية في القسم، وكذلك عدد ونوعية الجراحات التي أجريت بالمركز، بالتعاون مع جميع التخصصات الطبية المساعدة، التي قد يحتاجها مريض السمنة المفرطة، من تخدير وعناية مركزة وأمراض القلب والصدر والعلاج النفسي، وتغذية علاجية وأشعة تداخلية وجهاز هضمي وغدد صماء، وعلاج طبيعي، واختصاصيين اجتماعيين.