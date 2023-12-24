"شتاء جازان 24 أجمل وأدفا".. ورش عمل واستعدادات مكثفة لانطلاق المهرجان

وأوضح المتحدث الرسمي لشتاء جازان 24، علي معتبي، أن مواقع الفعاليات تشهد حاليًا ورش عمل متواصلة من قِبَل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء كل الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار؛ مشيرًا إلى أن لجان شتاء جازان أعدت فعاليات تواكب تطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.