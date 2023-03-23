أبرزها تناول الفواكه والخضروات.. نصائح "سعود الطبية" لتجنب الجوع والعطش في رمضان

وأضافت: يلاحظ أن البعض يسارع في شرب كميات كبيرة من الماء قبل موعد الإمساك بدقائق، وهذه عادة غير صحية؛ لأن هذه الطريقة من شأنها أن تُفقِدك الماء بسرعة في البول دون الاستفادة منها في اليوم التالي، كما تؤدي إلى اضطرابات في المعدة؛ لذا فالطريقة الأصح تكمن في تقسيم شرب هذه الكمية من الماء بين الإفطار والسحور.