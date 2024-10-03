"التعاون الإسلامي" تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

كما أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي كان آخرها المجازر البشعة في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، عادةً ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني التي تستدعي المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون الجنائي الدولي.