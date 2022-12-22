بأسطول إسعافي.. "هلال مكة" يرفع جاهزيته للتعامل مع أمطار جدة

من جهتها رفعت الهيئة بمنطقة مكة جاهزيتها بالاستعداد لمواجهة الأمطار وتجهيز سيارات الكوارث والأزمات استعدادًا للحالة المطرية على جدة خاصة ومنطقة مكة بشكل عام، وهي فرقة طويق وحدة الإصابات المتعددة،

وهي وحدة إصابة يمكنها إسعاف ونقل عدة إصابات في وقت واحد؛ لتقديم الدعم للحوادث الكبيرة والكوارث، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية بموقع الحدث مع إمكانية النقل للمستشفى. وقدرتها الاستيعابية تتسع إلى 10 حالات إسعافية و11 مقعدًا إضافيًا للمرافقين.