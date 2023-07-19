لأول مرة.. "المدينة المنوّرة" تشارك في مبادرة بلومبرج للمدن العالمية بجامعة هارفارد

يُذكر أن مبادرة بلومبرج للقيادة بدفعتها السابعة شهدت مشاركة أمناء ورؤساء بلديات مدن في 9 دول تشمل: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، هولندا، نيوزيلندا، سويسرا، البرازيل، جنوب إفريقيا، في حين حظيت المبادرة بمشاركة 275 من أمناء وعمداء المدن وعلى ما يزيد على 470 مشاركاً من كبار قادة المدن منذ انطلاقها عام 2017 من خلال إنشاء الفرص للتواصل العميق بين القادة لتسخير المعرفة في إطار التوجّه العالمي لتعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التغيُّر المناخي وتعزيز السلامة العامة في المدن.