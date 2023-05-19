شاهد.. "آل الشيخ" من أكبر مسجد بالمغرب وإفريقيا: مفخرة حضارية فريدة

يُذكر أن مسجد الحسن الثاني يعد أكبر مسجد في المغرب؛ حيث مئذنته أندلسية الطابع ترتفع 210 أمتار، وهي ثاني أعلى بناية دينية في العالم، ومساحته 20 ألف هكتار، ويتسع لـ25 ألف مصلٍّ داخل المسجد و80 ألف مصلٍّ في باحة المسجد، ويضم مدرسة قرآنية، ومكتبة ومتحفًا.