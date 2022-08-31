"السديس" يُدشّن مبادرة أنسنة المكتبات

يُذكر أن أنسنة المكتبات جاءت لتهيئة مكتبات الحرم المكي الشريف وأنسنتها بمختلف الخدمات التي تُعِين قاصديها والوصول إليها بكل يُسر وسهولة كالخدمات التي عُنيت الوكالة بتوفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة من مواقف ومداخل ومصاعد معززة بلغة (برايل) وتخصيص طاولات قراءة تُساعدهم في التنقل بين أرفف المكتبات بكل سهولة، وأجهزة تكبير الخط لضعاف البصر وغيرها من الخدمات.