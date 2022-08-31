"السديس" يُدشّن مبادرة أنسنة المكتبات

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مبادرة أنسنة المكتبات التي تُنفّذها وكالة الرئاسة للمكتبات والشؤون الثقافية.
وأشاد بمثل هذه المبادرات الإنسانية النافعة التي تُسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لكل فئات المجتمع، بما يُحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
يُذكر أن أنسنة المكتبات جاءت لتهيئة مكتبات الحرم المكي الشريف وأنسنتها بمختلف الخدمات التي تُعِين قاصديها والوصول إليها بكل يُسر وسهولة كالخدمات التي عُنيت الوكالة بتوفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة من مواقف ومداخل ومصاعد معززة بلغة (برايل) وتخصيص طاولات قراءة تُساعدهم في التنقل بين أرفف المكتبات بكل سهولة، وأجهزة تكبير الخط لضعاف البصر وغيرها من الخدمات.