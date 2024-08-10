بعد غدٍ.. السعودية تحتفل باليوم العالمي للشباب

ووفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ عدد الشباب السعوديين والسعوديات الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا نحو 13.45 مليون شخص، من بينهم نحو 11.8 مليون شخص تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يمثلون نحو 63% من إجمالي المواطنين السعوديين.