بعد غدٍ.. السعودية تحتفل باليوم العالمي للشباب

تحتفل المملكة العربية السعودية بعد غد الاثنين باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، ويجذب انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا الشباب، وإمكانياتهم كشركاء في المجتمع العالمي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ عدد الشباب السعوديين والسعوديات الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا نحو 13.45 مليون شخص، من بينهم نحو 11.8 مليون شخص تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يمثلون نحو 63% من إجمالي المواطنين السعوديين.
وتوضح الأرقام الرسمية أن هناك نحو 6.53 مليون شاب وشابة من المواطنين السعوديين أقل من 15 سنة، ونحو 1.86 مليون شاب وشابة في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة، وهناك نحو 1.7 مليون شاب وشابة في الفئة العمرية بين 20 و25 عامًا.
وتراهن السعودية من خلال رؤيتها 2030 على شبابها؛ إذ أطلقت العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات لدعمهم وتأهيلهم، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد، وتمكين الشباب، وتوفير الفرص لهم، ضمن إحدى أهم أولويات السعودية لتحقيق التنمية المستدامة.