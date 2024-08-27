"الودعاني" يُصدر قرارًا بترقية 687 فردًا من منسوبي حرس الحدود

أصدر المدير العام لحرس الحدود المكلف، اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قرارًا بترقية 687 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداء من تاريخ 1 / 2 / 1446هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
وأعرب اللواء الودعاني عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.
وهنأ اللواء الودعاني الأفراد المترقين سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.