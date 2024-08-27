"الودعاني" يُصدر قرارًا بترقية 687 فردًا من منسوبي حرس الحدود

وأعرب اللواء الودعاني عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.