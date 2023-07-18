هيئة المسرح تدعم مسرحية "النخلة" للمشاركة في مهرجان أنفاس الدولي بالمغرب

وتُعدّ مسرحية "النخلة" مسرحيةً استعراضية مُوجَّهةً للطفل والأسرة بقالبٍ كوميدي، وتناقش المسرحية قضية المحافظة على الأشجار، خاصة النخلة، والوقوف أمام أطماع العابثين الذين يريدون إزالة الأشجار لأهداف تجارية بحتة؛ فينتج عن ذلك صراع بين أطفال القرية والحيوانات من جهة، والطماعين "الدُّخلاء" من جهة أخرى، وتصمد النخلة أمام كل هذه التحديات بمساعدة أطفال وحيوانات القرية، والمسرحية من تأليف وإخراج خالد الخميس.