شراكة استراتيجية بين نيوم وإمارة تبوك لتفعيل مبادرة كات ووك تبوك ٢٠٢٢

وتعد مؤسسة "كاتموسفير" التي أطلقتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عام ٢٠٢١ منظمة غير ربحية تحمل اسم "كاتموسفير" (Catmosphere) بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة "بانثيرا" التي تعدُّ المنظمة الوحيدة المكرسة حصريًا للحفاظ على حياة ٤٠ نوعًا من القطط البرية في العالم من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.