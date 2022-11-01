شراكة استراتيجية بين نيوم وإمارة تبوك لتفعيل مبادرة كات ووك تبوك ٢٠٢٢

تنطلق السبت القادم بمدينة تبوك مبادرة كات ووك تبوك ٢٠٢٢ بالتزامن مع إطلاقها على المستوى المحلي والدولي، التي تعد إحدى مبادرات مؤسسة كاتموسفير التي تُعنى بحماية ٤٠ فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.
وتهدف المبادرة إلى قطع مسافة تصل لسبعة كيلومترات لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم.
يذكر أن مبادرة "كات ووك" مسيرة توعوية تقام سنوياً، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.
وتعد مؤسسة "كاتموسفير" التي أطلقتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عام ٢٠٢١ منظمة غير ربحية تحمل اسم "كاتموسفير" (Catmosphere) بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة "بانثيرا" التي تعدُّ المنظمة الوحيدة المكرسة حصريًا للحفاظ على حياة ٤٠ نوعًا من القطط البرية في العالم من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.