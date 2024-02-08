انطلاق النسخة الأولى لمهرجان خادم الحرمين للهجن بميدان الجنادرية في الرياض

ويشارك في المهرجان 2087 مالك هجن بـ 6869 مطية، يمثلون سبع دول، هي: المملكة، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافس فيها المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات الـ (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل, زمول).