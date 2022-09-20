"الخريف" يستعرض في واشنطن الفرص الاستثمارية مع المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي

وبحث الاجتماع مجالات التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وسبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يمثّل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نقطة دعم لتعزيز الاستثمار ونمو التجارة بين البلدين.