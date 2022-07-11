قوات أمن الحج تضبط 6310 أشخاص لمحاولتهم الحج من دون تصريح و84 حملة وهمية

وأشار الفريق البسامي إلى أن الجهات الأمنية ضبطت (6310) أشخاص؛ لمحاولتهم الحج من دون تصريح؛ وقامت بتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم. وكذلك ضبطت (84) حملة حج وهمية في مختلف مناطق السعودية، وقبضت على القائمين عليها، وأحالتهم إلى النيابة العامة. وبلغ عدد المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) شخصًا، وتمت إعادة (72503) مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم القبض على (27) ناقلاً لأشخاص غير مصرح لهم بالحج، وتمت إحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم الاثنين 12/ 12/ 1443هـ.