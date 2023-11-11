"المطرية الثالثة" تتهيّأ.. "الحصيني": "الغفر" يحل والمظاهر الشتوية تزداد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم يشهد حلول نجم "الغفر"، وهو النجم الثالث من نجوم الوسم، وأيامه 13 يوماً؛ حيث تبدأ فيه المظاهر الشتوية تزداد برودة ليلاً، بينما نهاره معتدل وأحياناً يميل للبرودة، إذا هبت رياحٌ أصلها سيبيري أو قطبي.
وأوضح، عبر حسابه على منصة إكس"، يقول: في الغفر "تكثر الأمراض المعروفة بأمراض البرد -الإنفلونزا والسعال والزكام-، ومطره ينبت الفقع".
وأضاف: حسب النماذج العددية للطقس وابتداءً من الإثنين 29 ربيع الآخر 1445هـ متوقع -إن شاء الله- حالة ممطرة، وهي الحالة الثالثة لموسم هذا العام".
وتابع: تستمر فيه -الغفر- زيادة الليل على حساب النهار، ويقل فيه شرب الماء، وتستمر زراعة القمح، والشعير، والخضراوات في وسط المملكة".
وقال: لهواة البر والمسافرين، الأجواء جيدة للتنزه، أنصح بأخذ الاحتياطات في الملابس الشتوية الخفيفة والمتوسطة ليلاً سواء في الاستراحات والمخيمات في الأماكن المكشوفة، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية من المملكة.
وأردف: تحلو فيه فاكهة الشتاء، وهي "الضو" النار، ومن المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة من ناحية التهوية واتباع الشروط النظامية لشب "الضو" في المتنزهات للمصلحة العامة.