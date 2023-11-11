"المطرية الثالثة" تتهيّأ.. "الحصيني": "الغفر" يحل والمظاهر الشتوية تزداد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم يشهد حلول نجم "الغفر"، وهو النجم الثالث من نجوم الوسم، وأيامه 13 يوماً؛ حيث تبدأ فيه المظاهر الشتوية تزداد برودة ليلاً، بينما نهاره معتدل وأحياناً يميل للبرودة، إذا هبت رياحٌ أصلها سيبيري أو قطبي.