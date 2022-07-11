لسان بحري ورمال ذهبية.. شاهد "شاطئ الطرفة البكر" يجذب المتنزهين

يتوجه كثير من المتنزهين خلال إجازة العيد بمحافظة صبيا لشواطئ الطرفة، وهو أحد أطوال الألسنة البحرية في البحر الأحمر، ويتميز برمال ذهبية تكسوه من أغلب جوانبه.
كما تمتاز شواطئ الطرفة من جهة الشرق والغرب والجنوب عند آخر نقطة في ذلك اللسان الذي يمتدّ طوله لما يقارب 18 كم؛ حيث يقع اللسان البحري في مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وبالقرب منه كورنيش قوز الجعافرة؛ وهو أحد المنشآت الشاطئية الحديثة بمنطقة جازان، ويقصده الكثير من المتنزهين.
وتعتبر "الطرفة" من المواقع الطبيعية البكر التي لم تَطَلْها الإنشاءات أو الاعتداءات؛ وهو ما يميزها عن الكثير من الشواطئ السياحية على امتداد البحر الأحمر، وهو وجهة للصيادين أيضًا في بعض مواسم الصيد.