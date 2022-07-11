لسان بحري ورمال ذهبية.. شاهد "شاطئ الطرفة البكر" يجذب المتنزهين

وتعتبر "الطرفة" من المواقع الطبيعية البكر التي لم تَطَلْها الإنشاءات أو الاعتداءات؛ وهو ما يميزها عن الكثير من الشواطئ السياحية على امتداد البحر الأحمر، وهو وجهة للصيادين أيضًا في بعض مواسم الصيد.