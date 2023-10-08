جامع وحوادث وإنارة ومياه.. مناشدة من أهالي "نمار 3020" بالرياض لـ 6 جهات!

وأوضح المتضررون، أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يوصلهم إلى المدارس التي يفتقر لها الحي؛ حيث أقرب المدارس -مع الأسف- يبعد مسافة 25 كيلو متراً؛ ما أوجد معاناة أخرى للسكان بعد المدارس ومخاطر الطريق.