شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تجمع "الإسفنج" الملوَّث من الحاويات والمرادم البلدية لبيعه على شكل ماركات عالمية

قبضت لجنة حصر الأنشطة والمواقع المخالفة في الرياض على عمالة مخالفة؛ تجمع "الإسفنج" الملوث من حاويات المنازل ومرادم البلدية، وتُسوِّق له على أنه من علامات تجارية مستوردة وجديدة.
وتفصيلاً، رصد مراسل "الإخبارية" عاصم الرشودي الحدث في تقرير تلفزيوني، حذَّر فيه من خطورة الإسفنج الملوث الممتلئ بالجراثيم، الذي يُهدِّد صحة المستهلكين؛ إذ تبدو القطع كأنها جديدة، وتُباع في أرقى أسواق الرياض، ولكن الحقيقة أن مصدرها مجموعة من النفايات والقمامة التي تُجمع من الشوارع! ونتساءل بعدها: لماذا الأمراض والفيروسات تنتشر؟! والسبب عمالة دون رقابة من ضمير، تجمعها، وتبيعها على شكل جديد.
وعرض التقرير مصنع إسفنج ملوث، تديره عمالة وافدة، تستغل أي فرصة لجني الأموال ولو كان ذلك على حساب صحة المواطنين والمقيمين! وذلك من خلال إعادته، وتجهيزه، وتصنيعه بمقاسات وأحجام متنوعة، وتحمل علامات وماركات عالمية؛ ليبدو الإسفنج الذي كان قطعة من قمامة مليئة بالجراثيم والفيروسات وكأنه جديد؛ ويُباع بأسعار مرتفعة!
وختم بأنه يتم بعد ذلك وصوله إلى المستهلك، ويستخدمه الصغار والكبار، وتبدأ معهم رحلة المتاعب مع المشكلات الصحية العامة، والتنفسية خاصة!!