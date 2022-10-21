شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تجمع "الإسفنج" الملوَّث من الحاويات والمرادم البلدية لبيعه على شكل ماركات عالمية

وتفصيلاً، رصد مراسل "الإخبارية" عاصم الرشودي الحدث في تقرير تلفزيوني، حذَّر فيه من خطورة الإسفنج الملوث الممتلئ بالجراثيم، الذي يُهدِّد صحة المستهلكين؛ إذ تبدو القطع كأنها جديدة، وتُباع في أرقى أسواق الرياض، ولكن الحقيقة أن مصدرها مجموعة من النفايات والقمامة التي تُجمع من الشوارع! ونتساءل بعدها: لماذا الأمراض والفيروسات تنتشر؟! والسبب عمالة دون رقابة من ضمير، تجمعها، وتبيعها على شكل جديد.