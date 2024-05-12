لا مؤشرات عن تشكُّل حالات مدارية ببحر العرب خلال 10 أيام.. متى تحل الفرص؟

بحسب آخر القراءات الجوية، فإنه لا يُتوقع أن يشهد بحر العرب تشكل أي حالاتٍ مدارية خلال الـ 10 أيام المقبلة على الأقل، في حين أن الفرص ترتفع -بإذن الله- لتشكُّل أنظمة مدارية في بحر العرب مع الشهر المقبل "يونيو"، وفق ما تُشير إليه النمذجة الحاسوبية الخاصّة بتوقعاتٍ بعيدة المدى.
وأكّد موقع "طقس العرب"، أن بحر العرب، بيئة مواتية لتطور الاضطرابات المدارية في حال تشكُّلها خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب احترار المسطح المائي ووفرة بخار الماء، كما يبدو أن أول نظام مداري في شمال المحيط الهندي سيتكون هذا الموسم سيكون -بمشيئة الله- في خليج البنغال، وذلك بسبب عبور موجة روسبي في تلك المناطق.
يُذكر أن موسم الأعاصير والحالات المدارية في منطقة شمال المحيط الهندي يستمر حتى نهايات شهر يونيو في موسمه الأول.