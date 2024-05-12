لا مؤشرات عن تشكُّل حالات مدارية ببحر العرب خلال 10 أيام.. متى تحل الفرص؟

بحسب آخر القراءات الجوية، فإنه لا يُتوقع أن يشهد بحر العرب تشكل أي حالاتٍ مدارية خلال الـ 10 أيام المقبلة على الأقل، في حين أن الفرص ترتفع -بإذن الله- لتشكُّل أنظمة مدارية في بحر العرب مع الشهر المقبل "يونيو"، وفق ما تُشير إليه النمذجة الحاسوبية الخاصّة بتوقعاتٍ بعيدة المدى.