6 جلسات حوارية لرواد الأعمال في معرض الاستثمار والامتياز التجاري بجازان

شهد اليوم الأول لمعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي المقام بمدينة جيزان، توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين العلامات التجارية العارضة وبين الراغبين في الدخول للسوق والراغبين في إصدار شهادات امتياز لأعمالهم.
ونجحت "غرفة جازان" في استقطاب أكثر من 70 علامة تجارية للمشاركة في المعرض في نسخته الأولى، والذي يتزامن مع جلسات حوارية بدأت أمس بـ6 جلسات لمتحدثين متخصصين في مجال الامتياز التجاري، تخللها نقاشات حول أهمية الامتياز التجاري للراغبين في الدخول للتجارة بنسبة نجاح وتنظيم أكبر.
وفتح المعرض أبوابه للزوار من رواد الأعمال من داخل المنطقة وخارجها، ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتعرف زوار المعرض على أهمية الامتياز التجاري وما يشهده من نمو وتطور كبير بما يدعم رواد الأعمال السعوديين، ويرفع من معدلات العلامات التجارية في السوق السعودي، إضافة إلى حضورهم الجلسات الحوارية التي افتُتحت بجلسة للتعريف بالفرنشايز والنظام التجاري بالمملكة؛ فيما استعرضت الجلسة الحوارية الثانية نموذجًا ناجحًا في مجال سوق العمل.
وتواصلت الجلسات بعد ذلك للتعريف بالملكية الفكرية وتسويق العلامات التجارية والعقود القانونية، ونماذج الإفصاح لحماية المانح، ولمحات هامة عن الامتياز التجاري، وعرض تقديمي لرحلة المستثمر في المملكة.