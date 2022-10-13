6 جلسات حوارية لرواد الأعمال في معرض الاستثمار والامتياز التجاري بجازان

وفتح المعرض أبوابه للزوار من رواد الأعمال من داخل المنطقة وخارجها، ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتعرف زوار المعرض على أهمية الامتياز التجاري وما يشهده من نمو وتطور كبير بما يدعم رواد الأعمال السعوديين، ويرفع من معدلات العلامات التجارية في السوق السعودي، إضافة إلى حضورهم الجلسات الحوارية التي افتُتحت بجلسة للتعريف بالفرنشايز والنظام التجاري بالمملكة؛ فيما استعرضت الجلسة الحوارية الثانية نموذجًا ناجحًا في مجال سوق العمل.