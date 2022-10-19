"زين السعودية" شريك لبرنامج "ولاء بلس"

وتعليقًا على هذه الشراكة، أشار الرئيس التنفيذي للمبيعات في "زين السعودية" المهندس ماهر بن محمد الفواز، إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية زين السعودية لتمكين مجتمع رقمي معرفي من خلال توفير منتجات وخدمات رقمية لكافة شرائح المجتمع، وتقديم أفضل تجربة اتصالات وإنترنت لهم. ومع برنامج "ولاء بلس"، نُضيف قناة توزيع جديدة بما يعزز انتشار خدماتنا ومنتجاتنا، والوصول بشكل أسهل للعملاء؛ هذا بالإضافة إلى أهمية هذه الشراكة لخطة زين السعودية في دعم المحتوى المحلي وتشجيع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، ضمن منظومة متكاملة للتعاون يعود نفعها على الأفراد وقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني عمومًا. ومن منطلق هذا التوجه، سنحرص على تزويد برنامج "ولاء بلس" بأفضل العروض والمزايا الحصرية، وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من تحقيق أهدافه في مجال تعزيز السعادة والولاء. كما سنتيح لمشتركي "ولاء بلس" إمكانية التمتع بأفضل تجربة على مستوى الاتصالات والخدمات الرقمية من خلال شبكتنا للجيل الخامس (5G)، التي توفر سرعة وكفاءة وموثوقية عالية".