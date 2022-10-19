"زين السعودية" شريك لبرنامج "ولاء بلس"

أعلنت شركة "زين السعودية" عن شراكتها مع برنامج "ولاء بلس" المتخصص في دعم الشركات لتحقيق رضا وسعادة الموظفين والعملاء، وبما يعزز زيادة الولاء للشركة وعلامتها التجارية. وبموجب هذه الشراكة، ستكون منتجات وخدمات شركة "زين السعودية" متوفرة من خلال منصة برنامج "ولاء بلس"، التي ستوفر لمشتركي البرنامج الباقاتِ والعروض عن طريق رموز ترويجية عبر التطبيق، مقدمةً من "زين السعودية".
وتعليقًا على هذه الشراكة، أشار الرئيس التنفيذي للمبيعات في "زين السعودية" المهندس ماهر بن محمد الفواز، إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية زين السعودية لتمكين مجتمع رقمي معرفي من خلال توفير منتجات وخدمات رقمية لكافة شرائح المجتمع، وتقديم أفضل تجربة اتصالات وإنترنت لهم. ومع برنامج "ولاء بلس"، نُضيف قناة توزيع جديدة بما يعزز انتشار خدماتنا ومنتجاتنا، والوصول بشكل أسهل للعملاء؛ هذا بالإضافة إلى أهمية هذه الشراكة لخطة زين السعودية في دعم المحتوى المحلي وتشجيع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، ضمن منظومة متكاملة للتعاون يعود نفعها على الأفراد وقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني عمومًا. ومن منطلق هذا التوجه، سنحرص على تزويد برنامج "ولاء بلس" بأفضل العروض والمزايا الحصرية، وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من تحقيق أهدافه في مجال تعزيز السعادة والولاء. كما سنتيح لمشتركي "ولاء بلس" إمكانية التمتع بأفضل تجربة على مستوى الاتصالات والخدمات الرقمية من خلال شبكتنا للجيل الخامس (5G)، التي توفر سرعة وكفاءة وموثوقية عالية".
وكانت "زين السعودية" قد حازت على شهادة المحتوى المحلي للعام 2021 المقدمة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في تأكيد على التزامها أعلى نسب الإنفاق على المحتوى المحلي.